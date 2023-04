Havas a réalisé une prise de participation majoritaire dans l'agence Noise Digital

(Boursier.com) — Havas a réalisé une prise de participation majoritaire dans l'agence multiprimée Noise Digital, spécialisée dans la performance digitale et l'analyse des données.

Cette acquisition permet à Havas Media Group de bénéficier de l'expertise de l'un des groupes d'agences les plus importants du Canada dans ce domaine.

Noise Digital conservera son identité de marque et sera intégrée à Havas Media Group (HMG) North America sous la direction de Noah Vardon, Président de Havas Media Canada, et de Greg Walsh, CEO de Havas Media North America.

Yannick Bolloré, Chairman et CEO de Havas, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Noise Digital au sein de la famille Havas. Cette acquisition intervient alors même qu'Havas Media Group connaît une belle dynamique et une forte croissance en Amérique du Nord. Noise est un leader du marché au Canada, son expérience lui permettant d'aider les marques à développer et activer le potentiel de l'un de leurs atouts les plus précieux - leurs données. Avec une équipe de performance très expérimentée, et un portefeuille clients très varié couvrant plusieurs verticales, Noise Digital représente un véritable atout pour Havas Media Group en Amérique du Nord et à l'international ".