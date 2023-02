Haulotte : une publication saluée

(Boursier.com) — Haulotte grimpe de près de 5% à 3,63 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé son activité du 4ème trimestre 2022 : Dans un environnement macro-économique moins porteur qu'en début d'année, le marché mondial de la nacelle a continué d'afficher au 4ème trimestre le même dynamisme que les périodes précédentes dans la grande majorité des marchés.

Dans ce contexte, Haulotte a enregistré un chiffre d'affaires de 180,6 ME au 4ème trimestre 2022, en hausse de +28% par rapport au trimestre précédent et de +24% par rapport à la même période de l'année précédente.

Sur l'ensemble de l'année, le marché mondial de la nacelle a confirmé le net rebond observé en 2021 et atteint en 2022 le plus haut niveau jamais observé, tiré par l'ensemble des zones géographiques. Dans ce contexte, Haulotte a réalisé un chiffre d'affaires de 609,7 ME en 2022, contre 495,8 ME en 2021, soit une hausse de +18% entre les deux périodes.

Perspectives 2022 et 2023

Dans ce contexte de tensions persistantes sur le coût des composants et sur la chaine d'approvisionnement, Haulotte confirme qu'aucune amélioration de sa marge opérationnelle courante n'est intervenue sur le deuxième semestre 2022 par rapport au premier semestre.

Porté par un carnet de commandes historique et la réduction des tensions sur les approvisionnements, Haulotte prévoit une croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023.

"Haulotte a délivré ses excellents carnets de commandes sans toutefois pouvoir en dégager de la valeur, ce qui est problématique selon nous dans cette phase de cycle" temporise Portzamparc qui abaisse son objectif de cours de 3,6 à 3 euros et passe de 'Conserver' à 'Alléger' sur le dossier.