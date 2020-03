Haulotte : un résultat opérationnel courant 2020 attendu proche de celui de 2019

(Boursier.com) — Dans un marché mondial de la nacelle globalement stable en volumes sur l'année, Haulotte réalise un chiffre d'affaires cumulé 2019 de 610,8 ME contre 558 ME en 2018, soit une croissance de +8% à taux de change constant.

Sur l'année, Haulotte affiche un résultat opérationnel courant à 36,1 ME, proche de celui de 2018 à -3%, impacté par un ralentissement des ventes au second semestre, un coût moyen des composants supérieur à 2018 et une croissance des coûts fixes liée au déploiement du plan stratégique.

Le résultat net des activités poursuivies affiche une hausse de +18%, notamment grâce à un environnement des changes plus favorable. En revanche, le résultat net de l'ensemble consolidé incluant IFRS 16 & IAS 29 est en retrait de -18% par rapport à l'année 2018 qui avait été impactée positivement par le produit de cession de l'activité de location en Italie.

La dette nette a crû de +23,5 ME sur la période du fait de l'augmentation de ses investissements et de la croissance de ses ventes financées.

Dans un contexte de baisse des marchés européens et nord-américains, Haulotte devrait afficher une baisse de son niveau de ventes proche de -10% mais conserver un niveau de résultat opérationnel courant hors gains et pertes de change proche de celui de 2019.