Haulotte trébuche, la passe difficile se confirme

Haulotte trébuche, la passe difficile se confirme









Crédit photo © Haulotte

(Boursier.com) — Haulotte abandonne 5,6% à 4,5 euros après la confirmation du ralentissement de la croissance l'an passé et du fait que la société ne sera pas en mesure de tenir son objectif de croissance du résultat opérationnel courant voisine de +10% (hors gains et pertes de changes) pour l'année 2019, et devrait finir proche de son niveau 2018. Dans un contexte de baisse des marchés européens et nord-américains, le management par ailleurs averti que 2020 devrait enregistrer une baisse des ventes proche des -10%.

Haulotte reste dans un marché difficile sur les zones matures (Europe + Amérique du Nord) alors que l'Asie reste en phase d'équipements (machines plus petites / effet mix négatif / forte concurrence), explique Portzamparc. La croissance 2019 ne se traduisant pas par un levier sur les marges, la maison de bourse reste prudente pour 2020. Les résultats annuels seront l'occasion de revenir sur la guidance de marge ainsi sur la génération de cash avec notamment l'impact du BFR. De quoi rester à 'vendre' avec un objectif diminué de 4,5 à 4,3 euros.

Oddo BHF a de son côté dégradé la valeur à 'réduire' en abaissant sa cible de 5 à 4 euros.