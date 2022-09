Haulotte : résultats semestriels fortement dégradés

(Boursier.com) — Haulotte a dégagé au premier semestre 2022 un résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) de -0,8 ME contre +11,4 ME lors du 1er semestre 2021. Ce résultat est fortement impacté par l'inflation du prix des composants, de l'énergie et des transports qui ont pesé pour près de -22 ME sur la période. Le résultat net du Groupe ressort à +2,2 ME, soit +0,8% du chiffre d'affaires, positivement impacté dans son résultat financier par les gains de change (+6,8 ME) liés, majoritairement, à la forte hausse de l'USD contre l'Euro.

Malgré des difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants clés auxquelles l'essentiel des constructeurs doit faire face, Haulotte avait enregistré un chiffre d'affaires de 289,1 ME sur le semestre, en hausse de +15% par rapport à l'année précédente.

Haulotte confirme ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires supérieures à +20% en 2022 malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants. Le Groupe n'est cependant toujours pas en mesure de confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, étant donné le manque de visibilité et les nombreuses incertitudes qui subsistent.