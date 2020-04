Haulotte : recul prononcé du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Haulotte a affiché un chiffre d'affaires de 132,9 ME au premier trimestre de l'année 2020, contre 163,2 ME sur la même période de l'année précédente (qui avait constitué un premier trimestre record), ce qui représente une baisse de -19% entre les deux périodes et marque un retour au niveau de celui de 2018.

Dans un marché Européen qui confirme son ralentissement constaté au deuxième semestre 2019 et a été impacté par la crise du COVID-19 dès le mois de mars, Haulotte réalise un chiffre d'affaires cumulé en recul de -23% entre les deux périodes, notamment en Europe du Sud, zone la plus impactée par l'épidémie. En Asie-Pacifique, où l'ensemble des marchés est en net recul, le groupe affiche un retrait de ses ventes de -13% sur le trimestre par rapport à la même période de 2019. En Amérique du Nord, Haulotte connait un recul limité de ses ventes à -2% sur le premier trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, l'activité de nacelles affichant même une croissance de +10%, dans un marché pourtant en recul. En Amérique Latine, la grande majorité des marchés continuent leur décroissance, à l'exception du Brésil encore en hausse. Dans ce contexte, les ventes réalisées sur cette zone ont reculé de -25% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A la fin du premier trimestre 2020, la vente d'engins est toutefois en recul de -20% par rapport au premier trimestre 2019, l'activité de location en retrait de -22% et l'activité de services en recul de -8%.

Compte tenu des incertitudes relatives à la durée et l'ampleur de la crise sanitaire liée au COVID-19, Haulotte a décidé de suspendre, à ce stade, sa guidance financière pour l'année 2020 et communiquera de nouveaux éléments dès que les conditions le permettront. L'entreprise a déjà pris "toutes les mesures nécessaires pour gérer au mieux les premières conséquences de cette crise sans précédent et lui permettre d'en aborder de manière sereine les prochaines étapes", conclut Haulotte.