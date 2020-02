Haulotte : ralentissement confirmé de la croissance, avertissement pour 2020

(Boursier.com) — Le groupe Haulotte a réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 610,8 ME, en croissance de +8% dans un marché mondial de la nacelle globalement stable en volumes sur l'année. Le dernier trimestre de l'année 2019 a été stable par rapport au trimestre précédent mais en retrait de -9% sur un an.

Haulotte précise que le marché européen confirme son ralentissement après avoir atteint son haut de cycle lors du 1er semestre 2019 et finit l'année en dessous de 2018. Malgré cela, Haulotte affiche une progression de ses ventes de +5%, en croissance dans la grande majorité de ses marchés, lui permettant ainsi de conforter sa position de leader. En Asie-Pacifique, seul marché en forte croissance en 2019, les ventes progressent de +15%, portées essentiellement par l'activité en Chine et en Australie. En Amérique du Nord, Haulotte confirme la croissance de ses ventes affichée lors des précédents trimestres, en particulier sur son activité d'échafaudage, ce qui lui permet de finir l'année 2019 à +16%. A l'exception du marché brésilien qui connaît un net rebond, les autres marchés d'Amérique Latine affichent une forte baisse. Dans ce contexte toujours aussi incertain, Haulotte affiche un chiffre d'affaires stable sur la zone.

Les ventes d'engins progressent finalement de +8% sur l'année. L'activité de location continue sur sa lancée des précédents trimestres et affiche une croissance de +23%. Enfin l'activité de Services, qui a réalisé un excellent 4ème trimestre, affiche une croissance de +7%.

Haulotte confirme qu'il ne sera pas en mesure de tenir son objectif de croissance du résultat opérationnel courant voisine de +10% (hors gains et pertes de changes) pour l'année 2019 et devrait finir proche de son niveau 2018. Dans un contexte de baisse des marchés européens et nord-américains Haulotte avertit que 2020 devrait enregistrer une baisse des ventes proche des -10%.