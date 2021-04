Haulotte publie un chiffre d'affaires de 106 ME au premier trimestre 2021

Haulotte publie un chiffre d'affaires de 106 ME au premier trimestre 2021









(Boursier.com) — Dans un marché mondial de la nacelle encore pénalisé, comme de nombreux secteurs industriels, par les difficultés d'approvisionnement de certains composants et les tensions constatées sur la chaîne logistique, inhérentes à la soudaineté de la reprise, Haulotte a réalisé un chiffre d'affaires de 106 ME au premier trimestre de l'année 2021, contre 132,9 ME à fin mars 2020, dernier trimestre non impacté par la crise sanitaire.

En Europe, Haulotte réalise un chiffre d'affaires en retrait de -24% sur le premier trimestre par rapport à 2020 mais en croissance de +10% par rapport au trimestre précédent.

En Asie-Pacifique, le Groupe enregistre un retrait de ses ventes de -14% sur le trimestre par rapport à la même période de 2020.

En Amérique du Nord, Haulotte affiche un recul limité de ses ventes à -2% sur le premier trimestre, l'activité de nacelles continuant de croître d'environ +6% sur la même période.

En Amérique Latine, les ventes réalisées sont en baisse de -12% par rapport à la même période de l'exercice précédent, dans un marché toujours fortement impacté par la crise sanitaire.

A la fin du premier trimestre 2021, la vente d'engins est en recul de -22% par rapport au premier trimestre 2020, l'activité de location en baisse de -12% et l'activité de services est, quant à elle, en croissance de +9%.

Perspectives 2021

Porté par le rebond du marché de la nacelle et malgré les tensions actuelles rencontrées dans la chaîne d'approvisionnement, tensions que le Groupe espère voir se résorber durant l'été, Haulotte prévoit pour 2021 une croissance de ses ventes supérieure à +15% et la réalisation d'une marge opérationnelle courante (hors gains & pertes de change) entre 3% et 4% du chiffre d'affaires.

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale : 25 mai 2021

Résultats du 1er semestre 2021 : 15 septembre 2021.