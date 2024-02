Haulotte publie un chiffre d'affaires annuel historique de 767 ME

(Boursier.com) — Dans un marché mondial qui se stabilise, Haulotte a réalisé une excellente performance commerciale au 4ème trimestre 2023 avec un chiffre d'affaires de 199 ME, en hausse de +13% par rapport à la même période de l'année précédente, tiré par la profondeur de son carnet de commandes et la réduction des tensions sur les approvisionnements de composants.

Activité annuelle 2023 :

Porté par la croissance du 1er semestre, le marché mondial de la nacelle atteint son plus haut niveau jamais enregistré. Dans ce contexte, Haulotte affiche un chiffre d'affaires annuel consolidé de 767 ME en 2023, en hausse de +28% par rapport l'année précédente, tiré par une forte croissance de ses volumes vendus et l'impact positifs des augmentations de prix de vente.

En Europe, dans un marché finalement en léger recul sur l'année (hors Russie) et malgré une intensité concurrentielle toujours plus forte, le Groupe enregistre une croissance de ses ventes de +14% par rapport à l'année dernière.

En Asie-Pacifique, Haulotte poursuit sa bonne dynamique commerciale et affiche une croissance de ses ventes de +18% par rapport à 2022, tirée par la Turquie et l'Australie.

En Amérique du Nord, Haulotte poursuit ses efforts de pénétration du marché et enregistre, toutes activités confondues, un chiffre d'affaires en hausse de +75% sur l'année 2023, l'activité nacelle finissant à +110% de croissance.

En Amérique Latine, la nette reprise du marché, observée depuis deux ans (en particulier au Brésil), permet à Haulotte d'afficher une hausse de ses ventes de +26% sur l'année.

Au final, les ventes d'engins augmentent de +31%, l'activité de location de +14%, et les activités de services de +13%.

Perspectives 2023 & 2024

Le bon niveau d'activité de la fin d'année permet à Haulotte Group d'envisager une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) proche de +4% de son chiffre d'affaires en 2023. Dans un marché qui devrait poursuivre la consolidation observée au deuxième semestre 2023, Haulotte prévoit un chiffre d'affaires stable pour 2024.

Prochains rendez-vous : Résultats annuels 2023, le 19 mars.