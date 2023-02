Haulotte publie un chiffre d'affaires annuel de 609,7 ME

(Boursier.com) — Haulotte annonce son activité du 4ème trimestre 2022 :

Dans un environnement macro-économique moins porteur qu'en début d'année, le marché mondial de la nacelle a continué d'afficher, au 4ème trimestre, le même dynamisme que les périodes précédentes dans la grande majorité des marchés.

Dans ce contexte, Haulotte enregistre un chiffre d'affaires de 180,6 ME au 4ème trimestre 2022, en hausse de +28% par rapport au trimestre précédent et de +24% par rapport à la même période de l'année précédente.

Activité annuelle 2022 :

Sur l'ensemble de l'année, le marché mondial de la nacelle confirme le net rebond observé en 2021 et atteint en 2022 le plus haut niveau jamais observé, tiré par l'ensemble des zones géographiques. Dans ce contexte, Haulotte réalise un chiffre d'affaires de 609,7 ME en 2022, contre 495,8 ME en 2021, soit une hausse de +18% entre les deux périodes.

En Europe, le Groupe enregistre une croissance globale de ses ventes de +12% par rapport à l'année dernière, pénalisé par le fort recul du marché russe.

En Asie-Pacifique, Haulotte réalise une performance commerciale solide, et un excellent 4ème trimestre, pour finalement afficher une hausse de ses ventes annuelles de +38% par rapport à 2021.

En Amérique du Nord, la progression observée depuis plusieurs semestres sur l'ensemble de ses activités s'est poursuivie, permettant à Haulotte d'enregistrer un chiffre d'affaires annuel en hausse de +15%. L'activité nacelle a fortement accéléré sur le dernier trimestre, pour atteindre une croissance annuelle de ses ventes de +10%.

En Amérique Latine, dans un marché bien orienté dans l'ensemble des pays, Haulotte affiche une croissance de ses ventes cumulées de +26%, tirée principalement par le Brésil.

En 2022, la vente d'engins augmente de +19%, l'activité de location de +14% tirée par le rebond de l'activité en Argentine. Les activités de services, qui atteignent leur plus haut niveau historique, sont en croissance de +12%.

Perspectives 2022 et 2023

Dans ce contexte de tensions persistantes sur le coût des composants et sur la chaine d'approvisionnement, Haulotte confirme qu'aucune amélioration de sa marge opérationnelle courante n'est intervenue sur le deuxième semestre 2022 par rapport au premier semestre.

Porté par un carnet de commandes historique et la réduction des tensions sur les approvisionnements, Haulotte prévoit une croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023.

Prochains rendez-vous avec les résultats annuels le 22 mars 2023.