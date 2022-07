Haulotte obtient un PGE de 96 ME

(Boursier.com) — Le groupe Haulotte a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat de 96 ME avec une maturité d'un an, et une option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles (soit juin 2028).

Confronté depuis plusieurs mois à des difficultés persistantes d'approvisionnement de composants et des perturbations fortes des chaînes logistiques, conséquences de la crise sanitaire et du conflit ukrainien, dans un marché mondial de la nacelle toujours très dynamique, Haulotte indique avoir sollicité l'ensemble des prêteurs de son crédit syndiqué ainsi que BPI France pour l'obtention de ce prêt, dans l'objectif de conserver toute son agilité face aux nombreux aléas et aux nombreuses incertitudes auxquels le groupe fait et pourrait faire face.

" Ce financement permet de sécuriser la trésorerie du Groupe pour faire face à un contexte opérationnel qui demeure compliqué, tout en conservant la faculté de saisir les opportunités actuelles et à venir d'un marché dynamique ", précise Alexandre Saubot, Directeur Général Délégué du groupe.