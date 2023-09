Haulotte : Le résultat net du groupe ressort à +0,5 ME au S1

(Boursier.com) — Dans un marché mondial de la nacelle toujours aussi dynamique, où la réduction des tensions sur les approvisionnements de composants se poursuit, Haulotte a enregistré un chiffre d'affaires semestriel historique de 403,7 ME, en hausse de +40% par rapport à l'année précédente. Cette variation s'explique principalement par la forte augmentation des volumes vendus et l'impact positif des augmentations de prix de vente.

En Europe, les ventes réalisées sont en croissance de +25%, tirés par l'ensemble des marchés, à l'exception de la Russie à l'arrêt. En Asie-pacifique, Haulotte poursuit la tendance observée au premier trimestre, lui permettant d'afficher des ventes de +36% sur le semestre, tirées principalement par l'Australie. En Amérique du Nord, Haulotte confirme la dynamique commerciale entrevue lors des précédentes publications et réalise une croissance de son activité de +85% sur le premier semestre, largement tirée par l'activité nacelle en hausse de +130% par rapport au semestre de l'année précédente.

En Amérique Latine, Haulotte réalise une croissance de ses ventes de +47% par rapport à la même période de l'exercice précédent, toujours tirée par ses ventes au Brésil.

Au 30 juin 2023, l'activité de vente d'engins affiche une croissance de +44% sur le semestre, la location de +5% et l'activité de services +17%.

Résultats du 1er semestre :

Le résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) s'établit à +13,3 ME, soit +3,3% des ventes, tiré par la forte croissance des volumes et les premiers effets positifs des augmentations de prix de vente, dans un contexte de ralentissement de l'augmentation des prix de revient.

Le résultat net du Groupe ressort à +0,5 ME, soit +0,1% du chiffre d'affaires, négativement impacté dans son résultat financier par les pertes de change en majorité latentes (-8 ME), l'environnement des devises étant moins favorables au Groupe sur ce semestre.

La dette nette du Groupe (hors garanties et IFRS16) s'élève à 261,1 ME au 30 juin 2023, en hausse de +15,1 ME sur la période, impactée par la croissance du besoin en fonds de roulement (+23,6 ME) liée à la forte croissance d'activité et ce malgré le retour à la profitabilité et la réduction des stocks observée sur la période.

Pour rappel, une demande de waiver concernant le respect des ratios pour la période de juin 2023 a été soumise à l'ensemble des prêteurs et acceptée à l'unanimité et sans conditions, en date du 23 mai 2023. Par ailleurs, en avril 2023, le Groupe a choisi d'amortir sur 5 ans le remboursement de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE).

Activité récente et perspectives :

Porté par un marché toujours aussi dynamique, et par une profondeur de carnet de commandes qui reste bien supérieure à la normale, Haulotte prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel entre +25% et +30% en 2023 et une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) entre +3% et +4% de son chiffre d'affaires.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires 3ème trimestre : 24 octobre 2023.

Chiffre d'affaires annuel : 13 février 2024.