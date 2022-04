Haulotte : la dynamique commerciale se maintient

(Boursier.com) — Dans un marché mondial de la nacelle en croissance soutenue malgré des difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants, le groupe Haulotte a enregistré au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 135,8 ME contre 106 ME à la même période l'année précédente (+25%). En Europe, les ventes réalisées sont en croissance de +21%, en Asie-Pacifique de +43%, en Amérique du Nord de +19% et en Amérique Latine de +45%. La vente d'engins est en croissance de +26%, l'activité de location de +31% et l'activité de services de +19%.

Malgré un contexte très compliqué lié à la pénurie persistante de certains composants, à la crise ukrainienne et au rebond de l'épidémie de la Covid-19 en Chine, Haulotte estime que la dynamique commerciale observée depuis quelques mois ne montre, pour le moment, aucun signe de ralentissement. Le groupe bénéficie d'un niveau de carnet de commande encore en hausse par rapport à sa dernière publication et confirme une prévision de croissance 2022 supérieure à +20%. Les effets du conflit ukrainien sur le coût des composants, de l'énergie et des transports, et les réponses à apporter sont en cours d'évaluation si bien qu'Haulotte n'est pas en mesure de confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022.