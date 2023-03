Haulotte Group : vive hausse

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Haulotte remonte de 6,5% à 3,1 euros en début de séance à Paris. Alexandre Saubot, le patron du spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges a finalement renoncé à se battre pour prendre la tête du Medef : "j'ai décidé de ne pas me porter candidat à la présidence du Medef. Les enjeux de souveraineté et de réindustrialisation de notre pays sont ma principale préoccupation. Je vais continuer à m'y consacrer pleinement", explique le directeur général d'Haulotte, dans un message adressé aux "Echos".

Du côté des analystes, Exane BNP Paribas a revalorisé le dossier de 3 à 3,6 euros tout en restant 'neutre'.