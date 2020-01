Haulotte Group : trébuche dans le sillage de Manitou

(Boursier.com) — Dans le sillage de Manitou, Haulotte Group perd plus de 4% à 5,3 euros. Comme son homologue, Haulotte est également pénalisé par une note de Kepler Cheuvreux qui a réduit sa cible de 6,5 à 5 euros tout en restant à 'conserver'. La société dévoilera son chiffre d'affaires annuel le 11 février alors que le détail des résultats sera connu le 3 mars. Le leader européen des nacelles élévatrices avait sonné le marché mi-octobre en lançant un avertissement sur ses résultats 2019 : "Dans un contexte macro-économique toujours plus incertain et face à l'attentisme des principaux acteurs du marché qui en résulte, Haulotte ne devrait plus être en mesure de tenir ses objectifs annuels de croissance des ventes et du résultat opérationnel courant voisine de +10% (hors gains et pertes de change)".