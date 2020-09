Haulotte Group : sanctionné après des résultats logiquement dégradés

(Boursier.com) — Haulotte Group trébuche de 5% à 4,1 euros au lendemain de la publication d'une perte semestrielle de 9,4 ME. Fortement pénalisé par la crise liée au Covid-19, le constructeur d'engins de travaux publics, de machines d'élévation de personnes et de charges a vu son chiffre d'affaires fondre de 35% sur la première partie de l'année à 222,7 millions d'euros, avec une baisse de -50% sur le 2e trimestre. Dans un environnement très incertain, où le manque de visibilité reste une réalité, Haulotte prévoit une baisse de ses ventes de -25% à -30% en 2020 et un résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) qui devrait rester positif sur l'année.

Avec un bilan tendu, un environnement COVID très compliqué et des marges déjà sous pression en 2018 et 2019, Oddo BHF reste prudent sur la valeur et maintient sa recommandation 'alléger' avec un objectif de 3 euros.

"Pour 2020, le management guide sur une baisse marquée du CA, entre -25% et -30% contre PZP -32% et consensus -31,5%" souligne de son côté Portzamparc, qui précise que le ROC est tout de même attendu positif (PZP -3 ME / consensus 1 ME)... Dans l'attente de la réunion de présentation des résultats du jour, l'analyste reste à 'conserver' sur le titre en ciblant un cours de 3,82 euros.