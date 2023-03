Haulotte Group : page tournée ?

(Boursier.com) — Haulotte grimpe de plus de 5% ce jeudi à 3,30 euros, alors que sur l'ensemble de l'année 2022, le marché mondial de la nacelle a confirmé le net rebond observé en 2021 et atteint son plus haut niveau jamais observé, tiré par l'ensemble des zones géographiques. Dans ce contexte, les ventes du Groupe Haulotte s'établissent à 609,7 ME en 2022, contre 495,8 ME l'année précédente, soit une hausse de +18% entre les deux exercices.

Dans la continuité du 1er semestre, le Groupe affiche un résultat opérationnel courant à (4,9) ME (avant gains et pertes de change) soit -0,8% du chiffre d'affaires 2022, en baisse de -21,5 ME par rapport à 2021. La hausse significative du prix des composants, des coûts de transport et de l'énergie pour près de (47,8) ME ainsi que l'augmentation des coûts fixes de (14,7) ME liée à la structuration de la Chine et des Etats-Unis, dans un environnement global plus inflationniste, ont fortement pesé sur celui-ci. Dans le même temps, ces hausses n'ont été que partiellement contrebalancées par la croissance des volumes limitée par les pénuries de composants et l'impact mesuré de l'augmentation des prix de vente, du fait de la profondeur et de l'historique du carnet de commandes.

Contexte inédit

Au final, le résultat net ressort à (17,5) ME sur l'année 2022, le deuxième semestre étant marqué par un environnement défavorable sur les devises (USD principalement), le groupe enregistrant ainsi sur l'année des pertes de change pour (2,9) ME, contre des gains de 6,7 ME en 2021.

Dans ce contexte inédit de forte augmentation de son activité et de multiples perturbations opérationnelles, Haulotte a vu sa dette nette (hors garanties) augmenter de +105,1 ME à 246 ME, tirée majoritairement par une augmentation du besoin en fonds de roulement de +92,3 ME, principalement liée à la hausse du niveau de stocks décidée par le Groupe afin de soutenir l'augmentation des cadences de production et être en mesure de répondre à la forte croissance du carnet de commandes.

Pour rappel, Haulotte a obtenu, le 28 juin 2022, de l'ensemble des prêteurs de son crédit syndiqué ainsi que BPI France, un Prêt Garanti par l'Etat de 96 ME. Par ailleurs, une demande de waiver concernant le respect des ratios pour la période de décembre 2022 a été soumise à l'ensemble des prêteurs et acceptée à l'unanimité et sans conditions, en date du 23 décembre 2022.

Perspectives affichées

Porté par un carnet de commandes historique, la réduction observée des tensions sur les approvisionnements, et la hausse de ses prix de vente, Haulotte prévoit une croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023 et le retour à un niveau de marge opérationnelle courante (hors gains et perte de change) entre 3% et 4%.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 23 mai prochain, de ne pas distribuer de dividende.

Portzamparc parle d'une "publication décevante pour 2022, mais le marché retiendra vraisemblablement le retournement anticipé par le management (le split S1-S2 est non précisé mais devrait être similaire à celui évoqué par Manitou)"..."Toutefois, nous continuons de penser que le titre est bien valorisé à EV/EBIT 2023 14,2x et 2024 11,1x. Après la correction boursière, nous relevons cependant notre recommandation d''Alléger' à 'Conserver' et notre objectif de cours de 3 à 3,3 euros" conclut l'analyste.