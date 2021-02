Haulotte Group : objectif affiché

Haulotte Group : objectif affiché









Crédit photo © Haulotte

(Boursier.com) — Haulotte Group recule de plus de 1% de retour sur les 6,30 euros, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 114,5 millions d'euros au dernier trimestre de l'année 2020, en recul de 12% par rapport à celui de l'année précédente, mais en hausse de +13% par rapport au trimestre précédent. L'activité est principalement tirée par l'Asie-Pacifique. Haulotte Group a réalisé un chiffre d'affaires cumulé 2020 de 439,6 ME (610,8 ME en 2019), soit une baisse de -27% entre les deux périodes, dans un marché mondial fortement impacté par la crise sanitaire...

Haulotte devrait réaliser un résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) sur le second semestre 2020, comparable à celui constaté au 1er semestre. Malgré un environnement très incertain, l'amélioration de l'activité commerciale constatée ces dernières semaines et le retour attendu à l'investissement des grands loueurs devraient permettre à Haulotte d'afficher une croissance de ses ventes d'environ +10% en 2021.

Portzamparc parle d'une bonne fin d'année pour Haulotte... "La guidance 2021 (+10% soit 484 ME) arrive juste entre nos estimations (497 ME) et celles du consensus (475 ME). Le call d'aujourd'hui est l'occasion d'aborder les dynamiques géographiques ou encore le niveau de stocks (guidance 150 ME). Nous confirmons notre opinion positive sur le titre" souligne l'analyste qui vise un cours de 7 euros en restant acheteur. De son côté, plus généreux, Gilbert Dupont est repassé à l''achat' sur Haulotte en ciblant un cours de 8 euros. Enfin, Oddo BHF vise désormais un cours de 5 euros, contre 3,7 euros précédemment, tout en restant à 'sous-performer'...