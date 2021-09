Haulotte Group : le résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) atteint 11,4 ME au S1

(Boursier.com) — Dans un marché mondial de la nacelle en forte reprise dans la très grande majorité des zones, mais qui reste toutefois contraint par les difficultés d'approvisionnement de composants, Haulotte a enregistré un chiffre d'affaires de 243,2 ME sur le premier semestre 2021, en hausse de +12%, par rapport au semestre de l'année précédente.

En Europe, les ventes du Groupe ont connu une forte accélération sur le deuxième trimestre, lui permettant d'afficher une croissance de +9% sur le semestre par rapport à l'année précédente. En Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires semestriel est en recul de -18% par rapport au premier semestre 2020.

Dans un marché nord-américain en forte croissance, les ventes semestrielles du groupe sont en hausse de +39% sur l'ensemble de ses activités, la vente de nacelles affichant une hausse de +48% sur la période. En Amérique Latine, malgré un environnement toujours incertain, l'activité du Groupe progresse de +57% par rapport au 1er semestre 2020, tirée par la quasi-totalité des marchés. Au premier semestre, la vente d'engins progresse de +9% sur la période, l'activité de location de +29% et enfin l'activité de services, qui dépasse son niveau de 2019, affiche une croissance de +32%.

Le résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) atteint 11,4 ME, soit +4,7% des ventes, contre +2,3% au cours du premier semestre de l'année dernière. Il est notamment porté par une croissance de toutes les activités du Groupe, une hausse du prix des composants encore peu sensible sur le 1er semestre et une bonne maitrise du niveau des coûts fixes.

Le résultat opérationnel s'élève à 7,4 ME, soit 3% du chiffre d'affaires, contre 3,1 ME l'année précédente, une charge exceptionnelle de (4,2) ME passée au 30 juin 2021 expliquant l'écart avec le résultat opérationnel courant. Le résultat net du Groupe ressort à +4,4 ME soit +1,8% du chiffre d'affaires, impacté positivement dans son résultat financier par les gains de change (+3 ME).

La croissance d'activité ainsi que la bonne maitrise du niveau de besoin en fonds de roulement, en baisse de -9 jours, ont permis de réduire de -9,9 ME la dette nette du Groupe (hors garanties et IFRS 16), à 123,1 ME.

Au 30 juin 2021, Haulotte respecte l'ensemble de ses ratios bancaires et a obtenu, de l'ensemble des prêteurs du crédit syndiqué, une prorogation d'une année supplémentaire du contrat de crédit syndiqué, portant son échéance au 17 juillet 2026.

Activité récente et perspectives

Porté par une dynamique commerciale soutenue sur la très grande majorité des marchés, Haulotte dispose actuellement d'un niveau de carnet de commandes historique qui le conforte dans ses orientations stratégiques. Pénalisé toutefois par les difficultés d'approvisionnement et la forte croissance du prix des composants, dont l'impact sera réellement perceptible au 2ème semestre, le Groupe confirme ses prévisions de chiffres d'affaires supérieures à +15% par rapport à 2020 et un objectif de marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) entre 3% et 4% du chiffre d'affaires.

Prochains rendez-vous : Chiffre d'affaires 3ème trimestre : 19 Octobre 2021 .