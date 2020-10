Haulotte Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 102,4 ME au T3

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre, Haulotte Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 102,4 ME, en baisse de 23% par rapport à la même période de l'exercice précédent ,dans un marché mondial toujours fortement impacté par la crise sanitaire.

A la fin septembre 2020, les ventes s'élevaient à 325,1 ME, contre 477,9 ME l'année dernière, soit une baisse de 32% entre les deux périodes.

En Europe, où la quasi-totalité des marchés continuent d'afficher une forte baisse, Haulotte réalise des ventes cumulées en retrait de- 34% par rapport à 2019...

En Asie-Pacifique, la situation de marché est similaire à l'Europe, à l'exception de la Chine qui continue de croître fortement, permettant au Groupe d'afficher, à fin septembre, un chiffre d'affaires en recul de -20% par rapport à l'année dernière. La tendance constatée en Amérique du Nord sur le 1er semestre reste identique à fin septembre.

Dans une des zones les plus touchées par la crise sanitaire, les ventes cumulées du Groupe sur l'activité nacelles continuent de résister et affichent une baisse de -12%. Toutes activités confondues, les ventes du Groupe dans cette zone sont en recul de -25% à fin septembre. Quant à l'Amérique Latine, où la situation économique reste compliquée, les ventes cumulées du Groupe sont en retrait de -51% par rapport à l'année précédente.

A fin septembre 2020, la vente d'engins diminue de -33%, les activités de services de -17% ainsi que l'activité de location qui reste en forte baisse de -43%, impactée par la situation sanitaire en Amérique Latine.

Perspectives 2020 : Dans ce contexte toujours incertain, où le manque de visibilité reste une réalité, Haulotte maintient sa prévision de baisse des ventes de -25% à -30% en2020 et de résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) positif sur l'année.

Prochains rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel 2020 le 9 février 2021.