Haulotte grimpe après la présentation de ses comptes

(Boursier.com) — Dans un marché mondial de la nacelle toujours aussi dynamique sur l'ensemble des zones géographiques, où la réduction des tensions sur les approvisionnements de composants se poursuit, Le groupe Haulotte a enregistré un chiffre d'affaires historique de 196,3 ME au premier trimestre 2023, contre 135,8 ME sur la même période de l'année précédente, soit une hausse de +43% entre les deux périodes.

Comme évoqué lors de la présentation annuelle des résultats 2022, le Groupe ne sera pas en mesure de respecter, à fin juin 2023, les ratios financiers stipulés dans les contrats. Une demande d'accord dérogatoire dit "waiver" sera formulée dans les prochains jours auprès de l'ensemble des prêteurs, comme cela a été convenu lors de l'obtention du waiver de fin décembre 2022, avec pour objectif un accord avant fin juin 2023.

Perspectives 2023 affichées

Ce premier trimestre d'activité permet à Haulotte de confirmer la prévision de croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023 et le retour à un niveau de marge opérationnelle courante (hors gains et perte de change) entre +3% et +4%.

"Nous ne modifions pas à ce stade notre scénario (PZP CA +18,7%, ROC 25,3 ME)" commente Portzamparc qui estime que la guidance de marge paraît atteignable (contribution de +49 ME en marge brute de la croissance 'top line', détente coût transport). "Le sujet reste la structure financière (DFN à fin décembre 266 ME) avec un FCF 2023 qui restera faible (PZP 4,3 ME). Le groupe confirme sans surprise négocier à l'heure actuelle des waivers sur son échéance à fin juin" poursuit l'analyste qui reste à 'conserver' sur le dossier. Le titre monte de 3,5% à 3,55 euros.