Haulotte : en ligne ?

(Boursier.com) — Haulotte remonte de 0,9% ce mercredi à 4,10 euros en Bourse de Paris. Dans un marché mondial de la nacelle globalement stable en volumes sur l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires cumulé 2019 de 610,8 ME, contre 558 ME en 2018, soit une croissance de +8% à taux de change constant.

Sur l'année écoulée, Haulotte affiche un résultat opérationnel courant à 36,1 ME, proche de celui de 2018 à -3%, impacté par un ralentissement des ventes au second semestre, un coût moyen des composants supérieur à 2018 et une croissance des coûts fixes liée au déploiement du plan stratégique.

Le résultat net des activités poursuivies affiche une hausse de +18%, notamment grâce à un environnement des changes plus favorable. En revanche, le résultat net de l'ensemble consolidé incluant IFRS 16 & IAS 29 est en retrait de -18% par rapport à l'année 2018 qui avait été impactée positivement par le produit de cession de l'activité de location en Italie.

La dette nette du groupe a crû de +23,5 ME sur la période du fait de l'augmentation de ses investissements et de la croissance de ses ventes financées.

Dans un contexte de baisse des marchés européens et nord-américains, Haulotte devrait afficher un repli de son niveau de ventes proche de -10% mais conserver un niveau de résultat opérationnel courant hors gains et pertes de change proche de celui de 2019.

"Alors que le niveau de dette nette ressort au-dessus de nos attentes, les perspectives sont elles en ligne" estime Portzamparc qui souligne que "la présentation de ce matin sera l'occasion d'aborder l'impact du COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement et sur la demande en Asie, moteur de la croissance à court et moyen terme" ... "En première approche, nous réduisons notre objectif de cours à 3,7 euros, contre 4,3 euros précédemment, en restant à la vente" conclut l'analyste.