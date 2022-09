Haulotte : coup de marteau

(Boursier.com) — Haulotte abandonne plus de 5% à 3,1 euros, sanctionné après une publication décevante. Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges a vu son résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) tomber dans le rouge au premier semestre, à -0,8 ME, contre +11,4 ME lors du 1er semestre 2021, malgré un chiffre d'affaires en croissance organique de 15%.

Le management a confirmé ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires supérieure à +20% en 2022 malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants. Il n'est cependant toujours pas en mesure de confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, étant donné le manque de visibilité et les nombreuses incertitudes qui subsistent.

Cette publication amène Oddo BHF a de nouveau à revoir en baisse ses prévisions de résultats (division par 2 de ses perspectives de profits opérationnels en moyenne sur la période 2022- 2024) et son objectif de cours (2,7 contre 3 euros). L'analyste reste prudent sur la valeur (recommandation 'sous-performance') : nombreux challenges liés à l'inflation et aux pénuries de composants, endettement net élevé, taille non critique, concurrence de plus en plus forte...

Portzamparc dégrade pour sa part le titre d''acheter' à 'conserver' avec un objectif réduit de 5,9 à 3,6 euros. L'accalmie de certains prix de métaux ne devrait pas se faire sentir dès ce second semestre, et la facture énergétique devrait s'alourdir. La maison de bourse espérait en début d'année un rattrapage de marge au S2 mais ce scénario n'est plus tenable...