Haulotte : bonne tenue des ventes malgré les difficultés d'approvisionnement

(Boursier.com) — Dans un marché mondial en forte reprise sur l'ensemble des zones, mais contraint par les difficultés d'approvisionnements de composants, Haulotte enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 112,1 millions d'euros au 3è trimestre 2021, en hausse de +9% par rapport à la même période de l'année précédente.

Afin septembre, les ventes s'élèvent à 355,3 ME (325,1ME l'année dernière), soit une augmentation de +11% entre les deux périodes.

Perspectives 2021

La poursuite de l'excellente dynamique commerciale permet à Haulotte de conforter un niveau de carnet de commandes historique pour le Groupe.

Toutefois, devant la confirmation des difficultés d'approvisionnement et de forte croissance du prix des composants, le Groupe confirme sa prévision de chiffres d'affaires supérieure à +15% par rapport à 2020 et son objectif de marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) entre 3% et 4% du chiffre d'affaires.