Haulotte a enregistré un chiffre d'affaires historique de 196,3 ME au premier trimestre

(Boursier.com) — Dans un marché mondial de la nacelle toujours aussi dynamique sur l'ensemble des zones géographiques, où la réduction des tensions sur les approvisionnements de composants se poursuit, Le groupe Haulotte a enregistré un chiffre d'affaires historique de 196,3 ME au premier trimestre 2023, contre 135,8 ME sur la même période de l'année précédente, soit une hausse de +43% entre les deux périodes.

En Europe, les ventes réalisées sont en croissance de +35% sur le premier trimestre, tirées par l'ensemble des marchés, à l'exception de la Russie à l'arrêt.

En Asie-Pacifique, Haulotte réalise une performance commerciale solide, dans la continuité des précédents trimestres, lui permettant d'enregistrer une hausse de ses ventes de +38% sur le trimestre par rapport au premier trimestre 2022.

En Amérique du Nord, Haulotte confirme les résultats entrevus lors des précédentes publications et affiche une croissance de +72% sur le premier trimestre, largement tirée par l'activité nacelles qui a plus que doublé par rapport à la même période de l'année précédente.

En Amérique Latine, Haulotte réalise une croissance de ses ventes de +38% par rapport à la même période de l'exercice précédent, toujours tirée par ses ventes au Brésil.

L'ensemble des activités du Groupe affiche une hausse par rapport au 1er trimestre 2022. La vente d'engins est en croissance de +48%, l'activité de location de +7% et enfin l'activité de services de +15%.

Comme évoqué lors de la présentation annuelle des résultats 2022, le Groupe ne sera pas en mesure de respecter, à fin juin 2023, les ratios financiers stipulés dans les contrats. Une demande d'accord dérogatoire dit "waiver" sera formulée dans les prochains jours auprès de l'ensemble des prêteurs, comme cela a été convenu lors de l'obtention du waiver de fin décembre 2022, avec pour objectif un accord avant fin juin 2023.

Perspectives 2023

Ce premier trimestre d'activité permet à Haulotte de confirmer la prévision de croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023 et le retour à un niveau de marge opérationnelle courante (hors gains et perte de change) entre +3% et +4%.

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale : 23 mai

Résultats du 1er semestre 2023 : 12 septembre.