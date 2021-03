Haulotte : -8%

Haulotte : -8%









(Boursier.com) — Haulotte retombe de 8% ce jeudi à 7,25 euros en bourse de Paris, alors que dans un marché mondial fortement impacté par la crise sanitaire, où seule la Chine affiche une croissance par rapport à 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires cumulé 2020 de 439,6 ME, contre 610,8 ME en 2019, soit une diminution de 27% (à taux de change constant) entre les deux périodes. Sur l'année écoulée, le groupe a affiché finalement un résultat opérationnel courant à +11,9 ME(hors gains et pertes de change) soit +2,7% du chiffre d'affaires, en recul de 67% par rapport à 2019. L'amélioration observée au second semestre s'explique principalement par une meilleure maîtrise des coûts fixes, sans restructuration ni impact sur les projets stratégiques du groupe.

Malgré cela, dans la continuité des résultats publiés au premier semestre, le résultat net s'établit à -27,4 ME, significativement impacté par des pertes de change cumulées de -17,8 ME (dont -14,1ME de pertes latentes) liées à la poursuite du renforcement de l'Euro par rapport à la très grande majorité des devises, en particulier l'USD et les devises d'Amérique Latine, ainsi qu'une dépréciation additionnelle du Goodwill de l'UGT nord-américaine pour -4,3 ME.

Dans ce contexte inédit, Haulotte a pris les mesures d'ajustements nécessaires lui permettant de réduire son besoin en fonds de roulement sur l'exercice de -35,3 ME, tiré par la forte baisse des stocks (-49,2 ME). Malgré cela, la dette nette du groupe (hors garanties et IFRS16) augmente de +11,6 ME en 2020 dans un contexte de poursuite des investissements stratégiques.

Rebond soutenu

Depuis le début de l'hiver et l'atténuation des risques liés à la crise sanitaire, un rebond soutenu de l'activité commerciale est observé, qui s'accompagne d'une tension sur les prix des matières premières et sur la disponibilité de certains composants. Dans ce contexte, Haulotte devrait être en mesure d'afficher une croissance de ses ventes d'environ +10% en 2021 et réaliser une marge opérationnelle courante (hors gains & pertes de change)entre 3% et 4%.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 25 mai prochain, de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2020.

"Haulotte reste relativement prudent dans sa guidance de croissance, confirmée à +10% à ce stade (PZP +13%)" commente Portzamparc qui précise que "du côté des marges, le management anticipe une MOC (hors change) entre 3% et 4%, niveau au dessus de nos attentes et de celles du consensus (2,9%)".