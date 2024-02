Hasbro sous pression à Wall Street

(Boursier.com) — Hasbro fléchit à Wall Street ce mardi, alors que le concepteur américain de jouets a raté le consensus de profit sur le trimestre clos et dévoilé par ailleurs des prévisions sans grand relief. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 38 cents contre 66 cents de consensus. Les revenus ont chuté quant à eux de 23% à 1,29 milliard de dollars, contre 1,36 milliard de consensus. Sur l'exercice 2024, l'unité du groupe dédiée aux produits de consommation, qui représente plus de la moitié des ventes, devrait afficher des revenus en recul de 7 à 12%. L'Ebitda ajusté annuel est anticipé entre 925 millions de dollars et 1 milliard de dollars, contre 709 millions de dollars en 2023.