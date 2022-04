Hasbro rate le consensus de profit, mais...

(Boursier.com) — Hasbro , l'un des géants américains du jouet, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 61 millions de dollars soit 44 cents par titre, contre 116 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 57 cents, contre un consensus FactSet de 62 cents. Les revenus se sont améliorés de 4% en glissement annuel pour atteindre 1,163 milliard de dollars. Le consensus était logé à 1,15 milliard de dollars. Néanmoins, misant sur une forte demande en jeux, avec notamment 'Magic' et 'Dungeons & Dragons', le groupe relève sa guidance de bénéfice. Sur le trimestre clos, le groupe à la marque Monopoly a amélioré ses revenus de 4% à 1,16 milliard de dollars, contre 1,15 milliard de consensus. Pour 2022, le profit opérationnel est attendu en croissance d'environ 5%. L'impact sur les revenus annuels de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est estimé à 100 millions de dollars.