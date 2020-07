Hasbro : rate le consensus

Hasbro : rate le consensus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hasbro est tombé dans le rouge au deuxième trimestre, pénalisé par les arrêts de production dus aux mesures de confinement et à des retards dans la sortie de films hollywoodiens liés à ses figurines. Le fabricant de jouets estime que la production devrait rattraper son retard d'ici la fin du troisième trimestre, en supposant qu'il n'y aura pas de fermeture majeure de l'économie à cause du coronavirus à l'avenir. La société a subi une perte nette de 33,9 millions de dollars sur les trois mois clos le 28 juin contre un bénéfice de 13,4 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bpa est ressorti à 2 cents contre 23 cents de consensus. Les revenus ont reculé de 12,6% à 860,3 M$.

"Le deuxième trimestre a été conforme à nos attentes : un point de vente fort pour les marques Hasbro contrebalancé par une période de revenus très difficile en raison des fermetures mondiales de notre chaîne d'approvisionnement, des détaillants et de la production de divertissement", a déclaré Brian Goldner, PDG de Hasbro.