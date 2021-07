Hasbro : premier prix de beauté ?

(Boursier.com) — Hasbro , le géant américain du jouet connu notamment pour son Monopoly, a dévoilé pour le second trimestre des comptes en très forte croissance. Les revenus se sont envolés ainsi de 54% en glissement annuel à 1,32 milliard de dollars, avec notamment son jeu Donjons & Dragons', alors que l'activité de production cinématographique et TV s'est redressée. Les revenus de produits de consommation, comprenant les marques Play-Doh et Nerf, ont grimpé de 33% à 689 millions. Le bénéfice net ajusté a été de 145 millions de dollars et 1,05$ par titre, contre 2,7 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus est donc très nettement dépassé. Le groupe maintient sa guidance annuelle de revenus en croissance à deux chiffres, aidé par les hausses de prix et malgré les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement.