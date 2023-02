Hasbro : mauvais mais 'pricé' ?

(Boursier.com) — Hasbro s'affiche stable pour l'heure avant bourse à Wall Street, alors que le géant américain du jouet a pourtant publié des profits et revenus trimestriels inférieurs aux attentes. La société a enregistré une perte nette de 128,9 millions de dollars, ou 93 cents par action, contre un bénéfice net de 82,2 millions de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice par action ajusté est passé de 1,21 à 1,31$, mais a raté le consensus FactSet qui était de 1,33$. Les revenus ont chuté de près de 17% à 1,68 milliard de dollars, en dessous du consensus FactSet (1,72 milliard). Les revenus des produits de consommation ont plongé de 26% à 1 milliard de dollars et les revenus du divertissement ont chuté de 12% à 335 millions de dollars, tandis que les revenus de Wizards of the Coast et des jeux numériques ont augmenté de 22% à 339 millions. "Nous avions prévu une année 2022 difficile, et cela s'est concrétisé", a déclaré la directrice financière Deborah Thomas. Pour 2023, la société s'attend à un bpa ajusté de 4,45 à 4,55$, à comparer à un consensus FactSet de 4,88$.