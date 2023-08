Hasbro grimpe à Wall Street malgré son avertissement

(Boursier.com) — Hasbro gagne du terrain avant bourse à Wall Street ce mercredi sur un marché complaisant, alors que le fabricant de jouets a pourtant réduit ses anticipations de revenus annuels sur fond de grève à Hollywood affectant l'unité divertissement. Le concepteur du Monopoly a affiché pour le trimestre clos début juillet des ventes en déclin de 10% en glissement annuel à 1,21 milliard de dollars, mais supérieures au consensus de marché. La guidance est très prudente, le groupe envisageant désormais une décroissance de l'activité allant de 3 à 6% sur l'année 2023, alors que les revenus du segment divertissement devraient chuter de 25 à 30%. Pour le deuxième trimestre, Hasbro a déploré une perte opérationnelle de 189 millions de dollars, ainsi qu'une perte nette de 235 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action est toutefois positif de 49 cents, contre 1,15$ un an plus tôt et 57 cents de consensus.