Hasbro dépasse les attentes

Hasbro dépasse les attentes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hasbro , l'un des géants américains du jouet, a annoncé pour son quatrième trimestre des comptes supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net trimestriel a atteint 105 millions de dollars soit 76 cents par titre, contre 96 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus nets se sont améliorés de 4% à 1,72 milliard de dollars, avec un impact positif de change de 12 millions. Les revenus réalisés en Amérique du Nord ont grimpé de 16%. Hasbro Gaming a progressé de 21%, contre une progression de 20% sur le segment TV/Film/divertissement et une hausse de 7% sur les franchises. Le bénéfice opérationnel a représenté 186 millions, alors que le profit opérationnel ajusté a progressé de 51% à 261 millions, soit 15,2% des revenus. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 175 millions de dollars, soit 1,27$ par action.