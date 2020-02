Hasbro confirme son partenariat avec Disney

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hasbro et The Walt Disney Company ont annoncé aujourd'hui le renouvellement des droits de Hasbro dans le cadre de sa relation de merchandising stratégique pour les principales propriétés de divertissement de Marvel et Star Wars. Dans le cadre de l'accord de licence Marvel, Hasbro continuera de développer une large gamme de jouets et de jeux dans l'univers global de Marvel de plus de 8000 personnages, comprenant notamment Iron Man, Spider-Man, Captain America, Black Widow et Black Panther. L'accord de licence de Star Wars comprend les droits sur les jouets et les jeux basés sur des divertissements comme Star Wars: The Clone Wars et The Mandalorian, incorporant des personnages favoris des fans tels que The Child from The Mandalorian, affectueusement surnommé Baby Yoda. Les accords sont des accords pluriannuels. Ils couvrent les divertissements diffusés pendant leur durée pour les franchises respectives, y compris toutes les propriétés de cinéma et de télévision ainsi que les propriétés de Disney+.

"Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Disney et de prolonger notre accord pour les franchises Marvel et Star Wars", a déclaré Brian Goldner, PDG de Hasbro. "Les franchises célèbres de Disney sont régulièrement classées parmi les meilleures ventes de jouets et fournissent un contenu étendu sur lequel nous pouvons nous appuyer pour les années à venir".