Hasbro : chute des profits

(Boursier.com) — Hasbro a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice pratiquement divisé par deux, avec l'impact de l'inflation. Le fabricant de jouets a dégagé un bénéfice net trimestriel de 129 millions de dollars soit 93 cents par action, contre 235 millions de dollars et 1,83$ par titre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,42$, contre 1,52$ de consensus FactSet. Les revenus ont trébuché de 15% à 1,68 milliard de dollars, contre 1,97 milliard de dollars un an plus tôt. L'activité ressort toutefois en ligne avec les anticipations des analystes de la place. Hasbro confirme sa guidance annuelle de revenus "stables ou en légère baisse" à devises constantes, et d'une augmentation de 50 points de base de la marge opérationnelle ajustée à 16%.