Hasbro bat le consensus de profit, mais reste prudent

(Boursier.com) — Hasbro , le fabricant américain de jouets aux marques Transformers ou Nerf, évoquant une solidité particulière de son activité de divertissement, a dégagé un bénéfice supérieur aux attentes pour le trimestre clos. Le bénéfice net s'est établi à 253 millions de dollars soit 1,83$ par titre, contre 221 millions un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,96$, contre 1,88$ un an avant et 1,69$ de consensus. Les revenus ont augmenté de 11% à 1,97 milliard de dollars, en ligne avec les attentes de marché. Le groupe prévient tout de même que les difficultés de supply chain devraient affecter la saison des fêtes. Les revenus de l'exercice sont attendus en croissance de 13 à 16%, contre 14% de consensus.