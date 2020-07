Harvest : Winnipeg lancera le retrait obligatoire le 15 juillet

Harvest : Winnipeg lancera le retrait obligatoire le 15 juillet









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire initiée par Winnipeg Participations et visant les actions de la société Harvest, qui s'est déroulée du 25 juin au 8 juillet, Winnipeg Participations a acquis 24.433 actions Harvest, représentant 1,72% du capital et 1,1% des droits de vote de Harvest.

A l'issue de l'offre, Winnipeg Participations détient 1.360.811 actions Harvest représentant 2.097.140 droits de vote, soit 95,89% du capital et 94,2% des droits de vote de Harvest.

Dans la mesure où Winnipeg Participations détient plus de 90% du capital et des droits de vote de Harvest, l'offre est immédiatement suivie d'un retrait obligatoire visant la totalité des actions Harvest non encore détenues par Winnipeg Participations, à l'exception des 70.692 actions Harvest auto-détenues par la société et qui sont assimilées aux actions détenues par Winnipeg Participations.

Le retrait obligatoire interviendra le 15 juillet. Il portera sur les 58.333 actions Harvest non détenues par Winnipeg Participations, représentant 4,11% du capital et au moins 2,63% des droits de vote de Harvest.

Dans le cadre de ce retrait obligatoire, les actions Harvest seront transférées à Winnipeg Participations en contrepartie d'une indemnité en numéraire égale au prix de l'offre, soit 90 euros par action Harvest, nette de tous frais.

Le retrait obligatoire entraînera la radiation des actions Harvest d'Euronext Growth.