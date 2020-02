Harvest : résultats 2019 en retrait

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial Harvest a réalisé 31,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, en croissance de 12%.

La société a poursuivi ses recrutements ainsi que ses importants investissements de conformité et de sécurité, au détriment de ses marges. Sur l'exercice, son résultat d'exploitation en repli de 5,1% à 3,9 ME, fait ressortir une marge d'exploitation de 10% contre 14,5% en 2018. Avec un effectif groupe de 285 collaborateurs au 31 décembre 2019 (contre 270 au 31 décembre 2018), les charges de personnel progressent de 15,9% à 20,1 ME.

Le résultat net d'Harvest s'élève à 2,9 ME, en recul de 29,3% par rapport à 2018. Le Conseil d'Administration d'Harvest a décidé de ne pas proposer le versement de dividendes au titre de l'exercice écoulé lors de la prochaine Assemblée Générale.