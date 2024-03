Harvest : nouvelle étape dans le développement de l'organisme de formation patrimoniale

(Boursier.com) — Afin de soutenir son ambitieux plan de développement, Harvest Fidroit Academy, l'organisme de formation du groupe Harvest, se renforce avec l'arrivée de Catherine Orlhac en qualité de Directrice Technique Harvest Fidroit Academy.

"L'arrivée de Catherine Orlhac marque une étape importante dans la croissance et le développement de Harvest Fidroit Academy qui se positionne comme un acteur majeur de la formation des professionnels du patrimoine et de la finance depuis plus de 30 ans" commente le groupe. "Se former avec Harvest Fidroit Academy, certifié Qualiopi, c'est avoir le choix du thème, du niveau et du mode d'intervention. C'est aussi profiter d'intervenants praticiens et pédagogues proches des préoccupations quotidiennes des professionnels. Harvest Fidroit Academy apporte les connaissances et les compétences nécessaires pour faire de l'approche conseil un atout indispensable à la fidélisation et au développement de la clientèle patrimoniale en apportant un conseil utile et éclairé. En 2023, ce sont plus de 17.000 professionnels formés, 1.200 jours de formations proposés, et 20.000 heures d'e-learnings et replays".

Catherine Orlhac va accompagner la dynamique de croissance du groupe en France et à l'international, et renforcer le grand savoir-faire en termes d'expertise patrimoniale et d'ingénierie pédagogique de l'équipe Harvest Fidroit Academy. Auvergnate d'origine et de coeur, Catherine Orlhac a découvert la gestion de patrimoine avec le Master 2 de l'université de Clermont-Ferrand. Passionnée par le droit de la famille, elle a poursuivi ses études sur le démembrement de propriété.

Après avoir enseigné pendant 3 ans dans cette université, elle a rejoint l'AUREP, établissement d'enseignement. De formatrice à Présidente de l'AUREP, animée par la relation humaine et l'expertise scientifique, Catherine Orlhac a partagé sa passion pour l'enseignement et la matière patrimoniale auprès des professionnels pendant 25 ans. Rejoindre Harvest lui est apparu comme la voie naturelle pour continuer à faire profiter les professionnels du patrimoine et de la finance de son talent, et accompagner un projet de développement ambitieux.

"Rejoindre Harvest Fidroit Academy est une fierté. Mes 25 ans d'expérience et de passion engagée pour l'enseignement et le métier, me permettront d'accompagner l'organisme de formation vers de nouvelles ambitions face à des enjeux technologiques et innovants qui révolutionnent aujourd'hui le monde de la formation", précise Catherine Orlhac, Directrice Technique Harvest Fidroit Academy.

"Avec l'arrivée de Catherine Orlhac en tant que Directrice Technique Harvest Fidroit Academy, nous allons pouvoir accélérer dans la création de nouvelles offres par exemple autour d'enjeux comme l'ESG, mais aussi proposer des nouveaux formats pédagogiques grâce à l'expérience incomparable de Catherine Orlhac. Je suis ravie qu'une nouvelle femme de talent rejoigne le groupe, dotée d'un esprit entrepreneurial, engagée depuis toujours auprès des professionnels et ayant à coeur d'accompagner les transformations de ce secteur", se félicite Delphine Asseraf, Directrice Générale Déléguée Harvest.