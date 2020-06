Harvest : le Conseil recommande d'apporter à l'offre de Winnipeg Participations

(Boursier.com) — Harvest a déposé auprès de l'AMF son projet de réponse à l'offre publique de retrait, suivie d'un retrait obligatoire formulée par Winnipeg Participations sur ses actions. Cette offre intervient suite à l'acquisition de blocs par l'initiateur.

Le prix est de 90 euros euros l'action, coupon attaché. Par conséquent, le Prix de l'offre sera diminué du montant de tout dividende ou distribution dont le détachement ou le paiement interviendrait préalablement à la date de règlement-livraison pour chaque achat dans le cadre de l'offre publique de Retrait.

L'offre sera ouverte sur une durée de 27 jours selon un calendrier restant à déterminer.

Le rapport de l'expert indépendant mandaté mentionne que cette valorisation extériorise une prime de 0% sur le cours de clôture d'Harvest au 3 avril 2020, dernier jour de cotation avant l'annonce de l'offre le 6 avril 2020 , des primes comprises entre 0% et 1,1% par rapport aux cours moyens pondérés du titre calculé sur différentes périodes comprises entre 1 mois et 12 mois , et aussi des primes de +43,1% à +70,6% par rapport à la valorisation d'Harvest au 15 mai 2020 par les méthodes d'actualisation des flux de trésorerie, méthodes principales de valorisation retenues par Associés en Finance .

Cette offre constitue donc une fenêtre de liquidité pour les actionnaires minoritaires, confrontés à la faible liquidité de l'action .

Le Conseil d'administration a pris acte du rapport de l'expert indépendant. Il recommande aux actionnaires de la société d'apporter leurs actions à l'offre, en précisant qu'en toute hypothèse, les actions non présentées à l'offre publique de retrait -à l'exception des 70.692 Actions auto-détenues par la société qui sont assimilées aux actions détenues par l'Initiateur- seront transférées à l'initiateur dans le cadre du retrait obligatoire à l'issue de l'offre en contrepartie d'une indemnité en numéraire égale au Prix de l'offre par action (soit 90 euros par Action), nette de tout frais.