Harvest fait le point sur l'impact Covid-19

Harvest fait le point sur l'impact Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Harvest annonce la mise à disposition de son rapport annuel 2019. Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, le PUPA (Plan d'Urgence et de Poursuite des Activités) a été mis en oeuvre et dès le lundi 16 mars, tous les collaborateurs de la Société ont été mis en télétravail. Le développement des projets en cours se poursuit normalement, certains avec un peu de retard en raison d'une réaffectation des équipes des clients sur la gestion de la crise. L'activité commerciale se poursuit également, avec un peu moins de fluidité qu'en temps normal. Les prises de nouvelles commandes d'ici la fin de l'année "seront moins élevées que prévu, mais vu les nombreuses incertitudes qui pèsent sur cette crise et sur les conditions de sortie du confinement et de reprise de l'activité de l'ensemble des acteurs, il est difficile d'en mesurer l'impact à ce stade". Harvest n'avait pas donné d'indication sur ses perspectives et prévisions pour l'exercice en cours.

L'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019 se tiendra le 23 septembre prochain.