Harvest et Quantalys se rapprochent

(Boursier.com) — Le Groupe HARVEST, expert tech de la gestion patrimoniale et financière, et QUANTALYS, un des leaders en Europe des données financières, de l'analyse et notation financière, se rapprochent. Le Groupe poursuit ainsi la mise en oeuvre de son plan stratégique de création d'un groupe solide dédié aux professionnels du patrimoine et de la finance en France et en Europe. Il s'agit pour le Groupe HARVEST et QUANTALYS de réunir le meilleur de leurs deux expertises, à savoir

l'analyse patrimoniale et l'analyse financière.

"Après Fidroit en décembre 2020, cette nouvelle acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie " Conquête 2025" de notre Groupe : unir les leaders des solutions logicielles patrimoniales et financières en Europe et dans le monde. Notre objectif est d'apporter l'excellence technologique aux acteurs du patrimoine et de la finance sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. L'addition des solutions digitales et de l'expertise humaine du Groupe HARVEST et de QUANTALYS va être un formidable accélérateur de la croissance de nos clients en France et en Europe. Vive la FrenchTech !" précise Virginie Fauvel, CEO Harvest et PDG du nouvel ensemble.

Le groupe devient ainsi l'acteur "central et clé" sur le marché français de l'épargne, de la distribution des fonds et des produits financiers, avec l'offre de produits la plus complète couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des professionnels du patrimoine et de la finance. Le nouvel ensemble opérera en France, en Italie, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse.

Pour Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, associés fondateurs de QUANTALYS : "Cette alliance va permettre d'associer deux forces pour aller plus vite, plus loin. Nos deux offres ont toujours été complémentaires. L'association va permettre de gagner en performance et en innovation pour offrir à nos clients des outils toujours plus efficaces et intégrés tout en conservant, pour les produits d'analyse financière, une architecture ouverte à disposition de l'écosystème financier".