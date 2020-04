Harvest : à 93,25% du capital, Winnipeg va demander le retrait de la cote

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Winnipeg Participations a annoncé l'acquisition hors marché de plusieurs blocs d'actions Harvest représentant au total 9,37% du capital et 5,97% des droits de vote. Ces acquisitions ont été réalisées le 3 avril au prix de 90 euros par action.

Au résultat de ces acquisitions, Winnipeg Participations, contrôlée indirectement par des fonds dont la société Five Arrows Managers SAS assure la gestion directe et déléguée, détient directement et indirectement 93,25% du capital et 92,4% des droits de vote d'Harvest.

Winnipeg Participations envisage de déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait sur le solde du capital d'Harvest au prix de 90 euros par action. Le flottant d'Harvest représentant moins de 10% du capital et des droits de vote d'Harvest, l'offre publique de retrait sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire des actions Harvest quel que soit le résultat de l'offre publique de retrait.

L'offre publique de retrait et le projet de note d'information seront déposés dans les prochaines semaines.