Harley-Davidson prend racine !

(Boursier.com) — Harley -Davidson reste surveillé de près à Wall Street, alors que le constructeur américain de motos qui avait annoncé le départ de sa directrice financière Gina Goetter il y a quelques semaines, vient de révéler que c'est finalement Jonathan Root qui va devenir directeur financier du groupe... Ce dernier était auparavant vice-président senior de Harley-Davidson Financial Services (HDFS) après l'avoir rejoint en 2011. Il a précédemment occupé divers postes, notamment chez Ally Financial et GMAC Financial Services. David Viney, vice-président, trésorier, avait été nommé directeur financier par intérim après le départ de Goetter partie rejoindre le fabricant de jouets Hasbro...