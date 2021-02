Harley-Davidson : perte inattendue au 4ème trimestre

Harley-Davidson : perte inattendue au 4ème trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Harley -Davidson perd du terrain avant bourse à Wall Street. Le fabricant de motos de Milwaukee a annoncé pour son quatrième trimestre une perte nette inattendue de 96 millions de dollars soit 63 cents par titre, contre un bénéfice net de 13 millions de dollars et 9 cents par action un an auparavant. Hors éléments, la perte par action a représenté 44 cents, contre un bpa positif de 20 cents un an plus tôt et un consensus de +21 cents selon FactSet. Le groupe explique cette faiblesse par les difficultés du marché moto, alors que dans le même temps les résultats des services financiers s'affichent positifs. Les revenus trimestriels ont décroché de 32% à 725 millions de dollars, contre un consensus FactSet de 723 millions. La marge brute a reculé à 21,6% sur les produits.