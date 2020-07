Harley-Davidson : ok boomer ?

(Boursier.com) — Harley-Davidson remonte à Wall Street ce vendredi de 0,9% à 26$, alors que le broker RBC a relevé sa recommandation sur le fabricant de motos à "performance du secteur" contre "sous-performance" et ajusté son objectif de cours de 19 à 28$. Rappelons que le titre Harley-Davidson avait vu son cours divisé par plus de deux au mois de mars, de retour dans la zone des 15$, alors que le groupe américain a dû réduire son dividende et interrompre ses rachats d'actions pour augmenter ses liquidités alors que la pandémie de coronavirus a durement frappé la demande de motos au premier trimestre.

La société disposait ainsi fin mars de 1,47 milliard de dollars en cash dans ses comptes et avait engagé certains pourparlers avec des banques US pour obtenir un peu de mou supplémentaire... Pour stimuler les ventes, la société avait également expliqué qu'elle "mettrait moins l'accent" sur certaines régions internationales jugées non rentables...

Moment critique

"La nouvelle génération est friande de vélos ou de scooters électriques et pas du tout de motos qui figurent parmi les plus bruyantes du marché", estime certains analystes qui rappellent que la tendance "écolo" est un énorme challenge à relever pour le groupe, alors que ses ventes ont fléchi depuis 5 ans sur son plus grand marché, les Etats-Unis, à mesure que sa base de fans (les boomers) vieillissent... "Nous sommes à un moment critique de notre histoire qui nécessite des changements importants dans l'entreprise", avait admis le PDG par intérim, Jochen Zeitz, qui a repris la direction du groupe en février. Ce dernier a expliqué que Harley élargirait sa gamme de motos "rentables", tout en se concentrant également sur la vente de nouveaux produits développés autour du "tourisme d'aventure" ou encore les motos électriques.

Harley a réduit en attendant son dividende trimestriel à 2 cents, contre 38 cents, alors que le chiffre d'affaires des motos et produits connexes a reculé de 8% à 1,10 Milliard de dollars au cours du trimestre clôturé le 29 mars...