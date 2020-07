Harley-Davidson en pertes avec le coronavirus

Harley-Davidson en pertes avec le coronavirus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Harley-Davidson a annoncé une chute de ses ventes pour le second trimestre, du fait de la pandémie du nouveau coronavirus. Le groupe de Milwaukee, Wisconsin, a dévoilé pour le trimestre une perte de 92 millions de dollars soit 35 cents par titre sur une base ajustée, contre un bénéfice net de 196 millions de dollars et 1,46$ par action un an plus tôt. Le consensus FactSet était d'un bénéfice ajusté positif de 10 cents. Les ventes du groupe ont décroché à 865 millions de dollars, contre 761 millions de dollars de consensus FactSet et 1,63 milliard de dollars sur la période correspondante de l'an dernier.