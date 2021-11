Harley-Davidson accélère après le G20

(Boursier.com) — Harley -Davidson grimpe en avant bourse à Wall Street de l'ordre de 8%, après la suppression par l'Union européenne des droits de douane punitifs sur les motos et d'autres produits américains dans la foulée de l'annonce ce week-end del'accord entre Bruxelles et Washington sur la taxation de l'acier et de l'aluminium.

Les Etats-Unis et l'UE ont ainsi enterré la hache de guerre à l'occasion du G20 de Rome, en décidant de lever des droits de douane additionnels sur les importations européennes d'acier et d'aluminium imposés en 2018 par l'ancien président américain Donald Trump. La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a qualifié cet accord d'"historique". Les mesures de rétorsion qui avaient été annoncées par l'UE et qui devaient entrer en vigueur le 1er décembre ne seront donc pas appliquées...