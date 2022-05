Hamilton Global Opportunities : rachète des titres MIH

(Boursier.com) — Hamilton Global Opportunities annonce une seconde opération d'investissement dans Miami International Holdings, Inc. (miaxoptions.com), l'un des principaux opérateurs boursiers sur le marché des options aux États-Unis, pour un montant de 2,15 millions de dollars dans le cadre d'un achat de titres en secondaire.

Miami International Holdings, Inc. (MIH) regroupe plusieurs sociétés qui assurent le fonctionnement opérationnel et technologique de différentes places boursières via la plate-forme MIAX, développée en propre pour le négoce de produits dérivés.