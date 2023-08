Hamilton Global Opportunities : en légère perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 30 juin 2023, la perte semestrielle de Hamilton Global Opportunities plc. s'élève à -315,63 kE, contre un bénéfice avant impôt de +2,09 millions d'euros à fin juin 2022. Cette légère perte d'exploitation est principalement due aux fluctuations des marchés des changes.

L'actifs net de Hamilton Global Opportunities s'élève à 14,1 ME (14,4 ME au 31 décembre 2022). La variation de l'actif net au cours du 1er semestre résulte principalement des coûts d'exploitation encourus au cours de la période.

La trésorerie nette d'Hamilton au 30 juin s'établit à 1,25 ME. Le montant de l'actif net comprend également une réserve fiscale résiduelle de 332,75 kE pour les gains non réalisés suite à la réévaluation de certains investissements au cours de l'année 2022.

"Nous restons en contact permanent avec les sociétés de notre portefeuille et, malgré des conditions de marché extrêmement difficiles, nos sociétés continuent d'enregistrer de bonnes performances. Le succès continu des sociétés de notre portefeuille a soutenu la valeur nette des actifs du portefeuille et nous restons confiants quant à notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques dans les années à venir", Gustavo Perrotta, fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities.